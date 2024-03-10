1998’de neler oldu? | TOPLUMSAL HAFIZA

Türkiye o yıl 28 Şubat'ın sancılarını çekiyordu. Üniversitelerde ikna odalarının öğrencilerde her daim sızlayan bir yara bıraktığı, seçimle iş başına gelip, megakent İstanbul'u ilklere kavuşturan Recep Tayyip Erdoğan'ın zorbaca görevinden uzaklaştırıldığı bir yıldı. Sene 1998'di... İşte o günlerde yaşananlar...

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