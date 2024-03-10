10 Mart 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
1998’de neler oldu? | TOPLUMSAL HAFIZA
Türkiye o yıl 28 Şubat'ın sancılarını çekiyordu. Üniversitelerde ikna odalarının öğrencilerde her daim sızlayan bir yara bıraktığı, seçimle iş başına gelip, megakent İstanbul'u ilklere kavuşturan Recep Tayyip Erdoğan'ın zorbaca görevinden uzaklaştırıldığı bir yıldı. Sene 1998'di... İşte o günlerde yaşananlar...