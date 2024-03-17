17 Mart 2024, Pazar
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2008’de neler oldu? | TOPLUMSAL HAFIZA
Türkiye'nin vesayetle mücadelesinde sınandığı yıllar... İçten ve dıştan baskılarla mücadele edilen 2008 yılı.. Öyle ki 28 Şubat'ın üzerinden 11 yıl geçmişti ama başörtüsüne özgürlük sorunu hala ülke gündemindeydi. Manşetler kaos çığırtkanlığı yapıyordu. Ayrıca milletvekili seçimlerinden ikinci kez zaferle çıkan AK Parti için kapatılma davası açılmıştı. Ve Türkiye 'Ergenekon' ile tanışıyordu. Detaylar 2008 yılını özetleyen Toplumsal Hafıza bölümünde…