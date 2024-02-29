2002’de Türkiye!

Euro'nun hayatımıza girdiği, Profesör Doktor Necip Hablemitoğlu, Deprembilimci Aykut Barka, Şair Melih Cevdet Anday gibi isimlerin aramızdan ayrıldığı, Türk futbolunda ve atletizmde önemli başarılara imza atıldığı yıla. Ekonomik kriz yorgunu Türkiye 2002 yılına bu ağır yükle girdi. Erken seçim kararı aslında koalisyon hükumetleri devrinin de sonu oldu. Henüz 15 aylık AK parti sandıktan birinci çıktı ve bugüne uzanan Türk siyasi tarihinde istikrar devri böylece başladı.

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