2006’da Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı? | TOPLUMSAL HAFIZA

2006 belalı, sancılı, gelen her haberin bir öncekini arattığı, bir yıldı bir yandan Türkiye'yi kutuplaştırma çabaları, diğer yandan terör saldırıları ülkenini başına karabasan gibi çökmüştü. Türkiye büyük bir tuzağa çekiliyordu. İşte o yıllar...

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