Toplumsal Hafıza - Başkan Erdoğan’a yapılan haksızlıklar

Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında bu hafta dünden bugüne uzanan millete hizmet yolunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan haksızlıklar anlatıldı. İşte "Artık muhtar bile olamaz" sözlerinden milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanlığına uzanan yoldaki süreçte yaşananlar. Öte yandan programda 1994 yılında Türkiye'de neler yaşandı? 5 Nisan kararları neler? 2010 yılında dünya ve Türkiye'ye damga vuran olaylar ve Kuşçubaşı Eşref'in destansı hikayesinin anlatıldığı 5 Kasım 2021 tarihli programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında bu hafta dünden bugüne uzanan millete hizmet yolunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan haksızlıklar anlatıldı. İşte "Artık muhtar bile olamaz" sözlerinden milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanlığına uzanan yoldaki süreçte yaşananlar.



Öte yandan programda 1994 yılında Türkiye'de neler yaşandı? 5 Nisan kararları neler? 2010 yılında dünya ve Türkiye'ye damga vuran olaylar ve Kuşçubaşı Eşref'in destansı hikayesinin anlatıldığı 5 Kasım 2021 tarihli programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.