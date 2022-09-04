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Satır Arası- Yunanistan ile savaş kapıda mı?

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Giriş: 04.09.2022 01:51
Güncelleme:04.09.2022 01:51
A Haber’de 03 Eylül 2022 Cumartesi günü yayınlanan “Satır Arası” programında; Yunanistan ile savaş kapıda mı? Girit Adası gerçekleri neler? Yunanistan NATO'nun neresinde? ABD'de iç savaş tehlikesi mi?” gibi sorulara yanıt arandı.

A Haber'de 03 Eylül 2022 Pazartesi günü yayınlanan "Satır Arası" programında; Yunanistan ile savaş kapıda mı? Girit Adası gerçekleri neler? Yunanistan NATO'nun neresinde? ABD'de iç savaş tehlikesi mi?" gibi sorulara yanıt arandı.

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