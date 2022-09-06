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Satır Arası | Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar kesin olarak adaylık ilanı mı?

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Giriş: 06.09.2022 00:40
A Haber’de Orhan Sali’nin sunumuyla ekranlara gelen Satır Arası’nda Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler uzman isimler tarafından yorumlandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için girilen son dönemeçte “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar kesin olarak adaylık ilanı mı?, 6'lı masa HDP'ye hangi bakanlıkları vermeyi planlıyor?, İmamoğlu-Yavaş'a 'adaylık kapısı' kapandı mı?” sorularına yanıt arandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı “Önümüzdeki yılın sonuna doğru enflasyon yüzde 20'lere düşecek" ve "Yunanistan muhatabımız değildir" açıklamaları masaya yatırıldı. 5 Eylül 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz…
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