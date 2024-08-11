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Orta Doğu'da kim, kime misilleme yapacak?

Orta Doğu'da kim, kime misilleme yapacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.08.2024 01:36
Güncelleme:11.08.2024 01:37
A Haber’de 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü yayınlanan Satır Arası’nda "İsrail Lübnan'ın güneyini bombalıyor, Hizbullah İHA'larla İsrail'e saldırıyor, Hizbullah'ın nasıl bir bir planı var?, Hamaney Pezeşkiyan arasında kriz mi?, İran yönetiminde "İsrail" ayrışması mı?, Instagram'a erişim yasağı kalktı, Hizbullah: İsrail askeri üssünü vurduk, Orta Doğu'da kim, kime misilleme yapacak?, ABD-İsrail-İran hattında neler yaşanıyor?, İsrail-ABD sadece savaş mı olsun istiyor?" başlıkları ele alındı.
Orta Doğu’da kim, kime misilleme yapacak?
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