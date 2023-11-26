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Satır Arası - Ateşkes adı altında ‘yeni soykırım planı’ hazırlığı mı var?

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Giriş: 26.11.2023 00:17
A Haber’de 25 Kasım 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Esir takası neden ertelendi? İsrail 2 gün sonra katliama devam edecek mi? Ateşkes adı altında ‘yeni soykırım planı’ hazırlığı mı var? Hamas askerine takip cihazı mı yerleştirildi? İsrail’in ‘Orta Doğu yansın’ planı mı? Türkiye’nin güvenliği nereden başlıyor? Gazze neden Türkiye’yi ilgilendiriyor, Gazze’den sonra ne olacak?” sorularına yanıt arandı.
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