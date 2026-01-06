Ferdi Özdemir'i öldüren Isparta canavarı kim? Gizli tanıktan çarpıcı iddialar...
39 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Ferdi Özdemir, 5 Aralık Cuma günü Isparta'da başı bedeninden ayrılmış halde ölü bulunmuş, vahşi cinayet Türkiye'yi sarsmıştı. Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında araştırılan cinayetle ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak, gizli bir tanık, Ferdi Özdemir'in eşi hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı.
