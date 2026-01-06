Ferdi Özdemir'i öldüren Isparta canavarı kim? Gizli tanıktan çarpıcı iddialar...

Müge Anlı'nın ekibine konuşan Bayram Us, cinayetle bir ilgisinin olmadığını savunarak iddiaları reddetti. Özdemir kardeşlerle geçmişte kavga yaşadığını kabul eden Us, aralarında 180–200 bin lira civarında bir para meselesi olduğunu ancak borcun kime ait olduğunun net olmadığını söyledi.

"Yaşanan olay çok vahşi. Başı iki hamlede kesilmiş. Kendimi aklamak için ben de katilin bulunmasını istiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.