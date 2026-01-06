Viral Galeri Viral Liste Ferdi Özdemir'i öldüren Isparta canavarı kim? Gizli tanıktan çarpıcı iddialar...

39 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Ferdi Özdemir, 5 Aralık Cuma günü Isparta'da başı bedeninden ayrılmış halde ölü bulunmuş, vahşi cinayet Türkiye'yi sarsmıştı. Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında araştırılan cinayetle ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak, gizli bir tanık, Ferdi Özdemir'in eşi hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 13:36
Isparta'da 5 Aralık Pazartesi günü yaşanan kan donduran cinayet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. 2 çocuk babası çoban Ferdi Özdemir, aracı yakılmış, bedeni parçalanmış halde ölü bulundu. Özdemir'in başının ise olay yerinde olmadığı, başka bir noktaya götürüldüğü belirlendi.

Yaşanan vahşetin ardından soruşturma derinleştirilirken, acılı aile olayın aydınlatılması için "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. Müge Anlı, yaşanan olayla ilgi şu ifadeleri kullandı:

"Isparta gibi bir ilimize hiç yakışmayacak kadar vahşi cinayetler işlendi. Ferdi Özdemir'in aracı yakılıyor, beden bütünlüğü bozuluyor ve şu an başı ortada yok. Başını bedeninden ayırıp başka bir yere götürmüşler. O yüzden 'Isparta canavarı var, aramızda' dedim."

HUSUMETLİSİ CANLI YAYINDA KONUŞTU

Cinayetle ilgili dikkat çeken bir detay ise Ferdi Özdemir'in husumetli olduğu Bayram Us isimli şahıs oldu. İddiaya göre Us, Özdemir'i daha önce ölümle tehdit etmişti. Olay sonrası gözaltına alınan Bayram Us, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Müge Anlı'nın ekibine konuşan Bayram Us, cinayetle bir ilgisinin olmadığını savunarak iddiaları reddetti. Özdemir kardeşlerle geçmişte kavga yaşadığını kabul eden Us, aralarında 180–200 bin lira civarında bir para meselesi olduğunu ancak borcun kime ait olduğunun net olmadığını söyledi.

"Yaşanan olay çok vahşi. Başı iki hamlede kesilmiş. Kendimi aklamak için ben de katilin bulunmasını istiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

GİZLİ TANIKTAN ÇARPICI İDDİALAR

Cinayet Müge Anlı'da araştırılmaya devam ederken, yayına bağlanan gizli bir tanık, dikkat çeken iddialarda bulundu. Tanık, Ferdi Özdemir'in eşi Ümran Özdemir hakkında ihanet iddiası ortaya atarak, olay öncesinde şüpheli bir para trafiği yaşandığını öne sürdü.

