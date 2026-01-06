Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’ın “canlı silahı” İstanbul’da yakalandı! Kanlı plan A Haber’de deşifre oldu

Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da polise yönelik saldırı hazırlığında olan ve "yalnız kurt" olarak nitelendirilen bir DEAŞ'lı terörist, eylem hazırlığı aşamasındayken yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

HEDEFİNDE POLİS VARDI

Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin Yusuf K. olduğu öğrenildi. Günler öncesinden saldırı planı yaptığı belirlenen teröristin hedefinde İstanbul polisi bulunuyordu. Yetkililer, geçmişte Beşiktaş'ta stadyum çevresinde polisleri hedef alan saldırıya benzer bir eylemin planlandığını, ancak güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle saldırının engellendiğini belirtti.

Operasyon sırasında çok sayıda silah ve materyalin ele geçirildiği belirtilirken, yetkililer İstanbul genelinde terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Aralık ayında gerçekleştirilen operasyonların bilançosunun ise ayrıntılı şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.