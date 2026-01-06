Viral Galeri Viral Liste Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’ın “canlı silahı” İstanbul’da yakalandı! Kanlı plan A Haber’de deşifre oldu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Saldırı planlayan teröristlere yönelik toplam 62 operasyon düzenlendi. Operasyonda 320 DEAŞ şüphelisi yakalanırken yeni bir detay ortaya çıktı. 'Yalnız Kurt' olarak bilinen ve polise yönelik saldırı hazırlığında olan bir DEAŞ'lı terörist de operasyonla gözaltına alındı. Operasyonların detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek aktardı.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 12:55 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:34
Geçtiğimiz günlerde Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıkmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, 3 kahraman polisimizin şehit olduğunu duyurmuştu.

Bu kapsamda 81 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçleri tarafından "yalnız kurt" olarak adlandırılan ve tek başına saldırı planlayan teröristlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 62 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 320 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

DEAŞ'A "YALNIZ KURT" OPERASYONU

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş, yürütülen operasyonlara ilişkin ayrıntıları canlı yayında masaya serdi. Karataş, özellikle Aralık ayı içerisinde yapılan operasyonların dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.

Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da polise yönelik saldırı hazırlığında olan ve "yalnız kurt" olarak nitelendirilen bir DEAŞ'lı terörist, eylem hazırlığı aşamasındayken yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

HEDEFİNDE POLİS VARDI
Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin Yusuf K. olduğu öğrenildi. Günler öncesinden saldırı planı yaptığı belirlenen teröristin hedefinde İstanbul polisi bulunuyordu. Yetkililer, geçmişte Beşiktaş'ta stadyum çevresinde polisleri hedef alan saldırıya benzer bir eylemin planlandığını, ancak güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle saldırının engellendiğini belirtti.

Operasyon sırasında çok sayıda silah ve materyalin ele geçirildiği belirtilirken, yetkililer İstanbul genelinde terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Aralık ayında gerçekleştirilen operasyonların bilançosunun ise ayrıntılı şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

YAKALANDIĞI ADRES BAŞAKŞEHİR

Detayları açıklayan Mehmet Karataş'ın açıklaması şöyle: "Öncelikle yapılan operasyonların bilançosunu açıklayacağız, sadece Aralık ayı içerisinde. Ama daha da önemlisi, İstanbul'da bir yalnız kurt dediğimiz, yani yalnız terörist olarak tabir edilen bir DEAŞ'lı teröristin hedefinde polis vardı. Polise yönelik tam eylem planı içerisindeyken, İstanbul polisinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Y.K. isimli bu kişi yakalanmış oldu. Yakalandığı adresin de Başakşehir olduğunu belirtelim." dedi.

BEŞİKTAŞ SALDIRISI İLE AYNI PLAN
Teröristin Beşiktaş'taki saldırı eylem planı ile aynı hazırlıkta olduğunu belirten Karataş devamında şu ifadelere yer verdi:

Dediğimiz gibi, günler öncesinden bir kurgu, bir planlama yapıyor ve bu planlamada bu yalnız teröristin hedefinde İstanbul polisi var. Polislerin, hatırlayacaksınız, daha öncesinde Beşiktaş'ta stat çevresinde hedef alındığı bir saldırı vardı ve o dönemde bir terörist kendini patlatmıştı. İşte burada da aynı planın tasarlandığı, yapıldığı ve hedefinde İstanbul polisinin olduğu görülüyor.

"OPERASYONLA ELE GEÇİRİLDİ"
Ancak polisin, Milli İstihbarat Teşkilatı'yla koordineli olarak yaptığı çalışmalar sonucu, Başakşehir'de hatta ismini söyleyeyim, Yusuf K. isimli bu kişinin olduğu belirlendi ve eyleme henüz geçmemişken yapılan operasyonla ele geçirildi. Şu anda da operasyonda ele geçirilen silahları görüyorsunuz. Ama dediğimiz gibi, bunlardan ziyade, İstanbul'da polisi hedef alan bir patlama eylemini planlayan bir teröristi konuşuyoruz. Bilançosunu da zaten Abdurrahman Şimşek şimdi açıklayacak. Aralık ayında çok önemli operasyonlar yapılmış."

