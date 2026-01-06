Viral
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’ın “canlı silahı” İstanbul’da yakalandı! Kanlı plan A Haber’de deşifre oldu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Saldırı planlayan teröristlere yönelik toplam 62 operasyon düzenlendi. Operasyonda 320 DEAŞ şüphelisi yakalanırken yeni bir detay ortaya çıktı. 'Yalnız Kurt' olarak bilinen ve polise yönelik saldırı hazırlığında olan bir DEAŞ'lı terörist de operasyonla gözaltına alındı. Operasyonların detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek aktardı.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:34