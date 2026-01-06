Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya
Görenleri duyanları şaşkına çeviren manzaranın adresi Edirne oldu. Burada bir apartmanın arasında yer alan kabir dikkat çekiyor çünkü hem Osmanlı döneminden kalma hem de bulunduğu yer normal değil. Yetkililere çağrıda bulunan uzman isim Osman döneminden kalma bu kabrin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.