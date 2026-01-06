Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Edirne'de görenlerin şoke olduğu mezar hem eski oluşu hem de bulunduğu yer itibarıyla oldukça dikkat çekiyor ancak uzmanlar bu durumun tehlikeli olduğunu belirterek Osmanlı döneminden kalma bu kabrin yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.