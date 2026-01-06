Yaşam

Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Görenleri duyanları şaşkına çeviren manzaranın adresi Edirne oldu. Burada bir apartmanın arasında yer alan kabir dikkat çekiyor çünkü hem Osmanlı döneminden kalma hem de bulunduğu yer normal değil. Yetkililere çağrıda bulunan uzman isim Osman döneminden kalma bu kabrin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Edirne'de görenlerin şoke olduğu mezar hem eski oluşu hem de bulunduğu yer itibarıyla oldukça dikkat çekiyor ancak uzmanlar bu durumun tehlikeli olduğunu belirterek Osmanlı döneminden kalma bu kabrin yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Edirne'de Selimiye Camii'ne yakın Meydan Mahallesi Hacı Sofu Sokak'ta bulunan apartmanın bahçesi içerisinde kalan ve duvarları yıkılan kabir, kendi haline terk edilmiş halde zamana direniyor.

Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Tarihi yapının bakımsızlığı ve çevresinin apartmanla kuşatılması, Edirne'deki kültürel mirasın korunması konusunda tepkilere yol açtı. Apartman bahçesinde kalan tarihi kabir, hem Edirneliler hem de kenti ziyaret eden vatandaşlar tarafından yetkililerin bakım ve temizlik çalışması yapması gerektiğini belirtti.

Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Trakya Üniversitesi'nden emekli sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, kabrin geçmişte iyi durumda olduğunu belirterek, "Bu kabir yakın tarihlere kadar gayet iyi durumdaydı. Ancak ihmaller ve bakımsızlık nedeniyle şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya." dedi ve şöyle devam etti:

Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Tescilli olduğunu biliyoruz ve 2000'li yılların başında korunmasına dair alınmış kararlar da mevcut. Buna rağmen bu halde bırakılması çok enteresan.

Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Kabri çevreleyen binanın yapım sürecine de değinen Beksaç, "Mahalle halkından öğrendiğimize göre binayı yapan şahıs, yapı izni alabilmek için başka bir parsel göstermiş, daha sonra binanın bu parselde olduğu ortaya çıkmış." dedi.

Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Beksaç Edirne'nin birçok yerinde benzer durumlarla karşılaştıklarını belirterek "Apartman boşluklarında kalan, doğrudan binalarla kuşatılan kabirler ve çeşmeler var. Hatta geçmişte ecdat yadigârı kabirlerin tuvaletlerin altında kaldığına bile şahit olduk" diye konuştu.

Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Mahalle ve apartman sakinlerinin de durumdan rahatsız olduğunu belirten Beksaç sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Her ne kadar koruma tedbirlerinden bahsedilse de Edirne bu tedbirlerden layıkıyla faydalanamıyor. Özellikle eski Osmanlı yerleşimlerinin bulunduğu mahallelerde ciddi incelemeler yapılmalı ve buna göre koruma önlemleri alınmalı.

Apartman arasında şoke eden manzara! Osmanlı döneminden kalma: Yok olma tehlikesi ile karı karşıya

Duvarları yıkılmış, her tarafı pislik içinde olan bu yapı ecdada karşı bir saygısızlıktan başka bir şey değil. Acilen restorasyon ve koruma altına alınması gerekiyor.