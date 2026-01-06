CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Laboratuvarlar sessizliğe gömüldü: İlaçları artık insanlar değil, 'onlar' yapıyor!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ekonomi ve politika dergilerinden The Economist, tıp dünyasını temelinden sarsacak bir değişimi mercek altına aldı: Yapay Zeka ile İlaç Üretimi. Geleneksel laboratuvarların yerini süper bilgisayarların aldığı bu yeni dönemde, milyarlarca dolarlık yatırımlar ve yıllar süren araştırmalar "birkaç tuş uzağa" inmiş durumda. Ancak bu hız, beraberinde daha önce görülmemiş soru işaretlerini de getiriyor.

Laboratuvarlar sessizliğe gömüldü: İlaçları artık insanlar değil, 'onlar' yapıyor!

The Economist'in aktardığına göre, ilaç dünyasında artık "beyaz önlükler" ve "fokurdayan tüpler" devri kapanıyor. GSK gibi dev şirketler, Dr. Patrick Schwab gibi araştırmacıların öncülüğünde deneylerini artık "in vitro" (tüp ortamında) değil, "in silico" (bilgisayar simülasyonu içinde) yürütüyor.

Laboratuvarlar sessizliğe gömüldü: İlaçları artık insanlar değil, 'onlar' yapıyor!

Phenformer gibi yazılımlar, genomları bir kitap gibi okuyarak hastalıkların kaynağını tespit ediyor. Bu durum, insan hatalarını ortadan kaldırırken biyolojik süreçleri birer matematiksel denklem gibi çözmeyi hedefliyor.

Laboratuvarlar sessizliğe gömüldü: İlaçları artık insanlar değil, 'onlar' yapıyor!

ZAMAN VE MALİYET DUVARI YIKILIYOR: 5 YILLIK İŞ 18 AYDA TAMAM!

İlaç sektörünün en büyük kabusu olan "yüksek maliyet ve düşük başarı oranı" yapay zeka ile yeniden tanımlanıyor.

Hız Faktörü: Normalde 4,5 yıl süren bir ilacın aday aşamasına gelmesi, Insilico Medicine gibi firmalar sayesinde 18 aya indi.

Finansal Devrim: Klinik öncesi aşamalarda başarı oranının yüzde 40'lardan yüzde 90'lara fırladığı belirtiliyor. 2,8 milyar dolarlık geliştirme maliyetleri göz önüne alındığında, yapay zekanın sağladığı bu verimlilik sektörü finansal bir darboğazdan kurtarabilir.

Laboratuvarlar sessizliğe gömüldü: İlaçları artık insanlar değil, 'onlar' yapıyor!

"DİJİTAL İKİZLER" VE SENTETİK HASTALAR: İNSAN DENEKLERE VEDA MI?

The Economist'in analizindeki en çarpıcı detaylardan biri de "Dijital İkizler."

Yapay zeka, gerçek hastaların verilerini kullanarak onların birer kopyasını oluşturuyor.

Laboratuvarlar sessizliğe gömüldü: İlaçları artık insanlar değil, 'onlar' yapıyor!

Bu "sentetik hastalar," kontrol gruplarında gerçek insanların yerine geçerek klinik deneyleri hem etik açıdan daha az tartışmalı hale getiriyor hem de süreci muazzam ölçüde hızlandırıyor. Ancak, bir algoritmanın bir insanın biyolojik tepkilerini yüzde 100 doğrulukla öngörüp öngöremeyeceği hala en büyük tartışma konusu.

Laboratuvarlar sessizliğe gömüldü: İlaçları artık insanlar değil, 'onlar' yapıyor!

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ: VERİ GÜVENLİĞİ VE TEKNOLOJİ TEKELİ

Haberde vurgulanan en büyük risklerden biri, biyolojik verilerin kontrolü. OpenAI ve Nvidia gibi teknoloji devlerinin ilaç sektörüne girmesiyle birlikte, insan genetiğine dair devasa verilerin kimin elinde olduğu ve nasıl kullanıldığı sorusu gündeme geliyor.

Laboratuvarlar sessizliğe gömüldü: İlaçları artık insanlar değil, 'onlar' yapıyor!

Veri Mahremiyeti: Milyonlarca hastanın sağlık geçmişi ve biyopsi sonuçları yapay zekayı eğitmek için kullanılıyor.

Yeni Tekeller: Geleneksel ilaç devleri, teknoloji devlerine bağımlı hale gelebilir mi? The Economist, güç dengesinin biyolojik veriye sahip olandan, bu veriyi işleyebilen yapay zeka modeline kayabileceğine dikkat çekiyor.

Laboratuvarlar sessizliğe gömüldü: İlaçları artık insanlar değil, 'onlar' yapıyor!

SINIRSIZ SAĞLIK MI, KONTROLSÜZ GELECEK Mİ?

Eğer yapay zeka, biyolojinin karmaşık dilini tamamen çözebilirse, kanserden nadir hastalıklara kadar her şeyin çözümü "kişiselleştirilmiş" bir şekilde saniyeler içinde tasarlanabilir.

Ancak, biyolojik süreçlerin karmaşıklığı karşısında yapay zekanın bir noktada "yanılma" ihtimali, tüm sistemin güvenilirliğini de sarsabilir.

Laboratuvarlar sessizliğe gömüldü: İlaçları artık insanlar değil, 'onlar' yapıyor!

Dünya, tarihin en büyük tıp devriminin eşiğinde; ancak bu devrimin meyvelerinin ne kadar güvenli ve adil olacağı henüz bilinmiyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin