Laboratuvarlar sessizliğe gömüldü: İlaçları artık insanlar değil, 'onlar' yapıyor!

Ekonomi ve politika dergilerinden The Economist, tıp dünyasını temelinden sarsacak bir değişimi mercek altına aldı: Yapay Zeka ile İlaç Üretimi. Geleneksel laboratuvarların yerini süper bilgisayarların aldığı bu yeni dönemde, milyarlarca dolarlık yatırımlar ve yıllar süren araştırmalar "birkaç tuş uzağa" inmiş durumda. Ancak bu hız, beraberinde daha önce görülmemiş soru işaretlerini de getiriyor.

The Economist'in aktardığına göre, ilaç dünyasında artık "beyaz önlükler" ve "fokurdayan tüpler" devri kapanıyor. GSK gibi dev şirketler, Dr. Patrick Schwab gibi araştırmacıların öncülüğünde deneylerini artık "in vitro" (tüp ortamında) değil, "in silico" (bilgisayar simülasyonu içinde) yürütüyor.

Phenformer gibi yazılımlar, genomları bir kitap gibi okuyarak hastalıkların kaynağını tespit ediyor. Bu durum, insan hatalarını ortadan kaldırırken biyolojik süreçleri birer matematiksel denklem gibi çözmeyi hedefliyor.

ZAMAN VE MALİYET DUVARI YIKILIYOR: 5 YILLIK İŞ 18 AYDA TAMAM! İlaç sektörünün en büyük kabusu olan "yüksek maliyet ve düşük başarı oranı" yapay zeka ile yeniden tanımlanıyor. Hız Faktörü: Normalde 4,5 yıl süren bir ilacın aday aşamasına gelmesi, Insilico Medicine gibi firmalar sayesinde 18 aya indi. Finansal Devrim: Klinik öncesi aşamalarda başarı oranının yüzde 40'lardan yüzde 90'lara fırladığı belirtiliyor. 2,8 milyar dolarlık geliştirme maliyetleri göz önüne alındığında, yapay zekanın sağladığı bu verimlilik sektörü finansal bir darboğazdan kurtarabilir.

"DİJİTAL İKİZLER" VE SENTETİK HASTALAR: İNSAN DENEKLERE VEDA MI? The Economist'in analizindeki en çarpıcı detaylardan biri de "Dijital İkizler." Yapay zeka, gerçek hastaların verilerini kullanarak onların birer kopyasını oluşturuyor.