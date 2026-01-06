Ankara su kesintisi sorgulama | 13 ilçede kesinti: Ankara’da sular ne zaman gelecek?

Başkentte su kesintileri yeniden gündeme geldi. ASKİ'nin resmi kanallar üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Ankara genelinde 13 ilçeyi kapsayan planlı kesintiler uygulanıyor. Çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde belirli saatlerde su verilemeyecek. Etkilenen bölgeler ve kesinti detayları merak ediliyor.