Ankara su kesintisi sorgulama | 13 ilçede kesinti: Ankara’da sular ne zaman gelecek?

Ankara'da ASKİ'nin duyurduğu planlı su kesintileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre Ankara'nın 13 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İşte o ilçeler ve mahalleler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:46
Başkentte su kesintileri yeniden gündeme geldi. ASKİ'nin resmi kanallar üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Ankara genelinde 13 ilçeyi kapsayan planlı kesintiler uygulanıyor. Çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde belirli saatlerde su verilemeyecek. Etkilenen bölgeler ve kesinti detayları merak ediliyor.

Altındağ Planlı Kesinti Bilgileri

Arıza ve Tamir Tarihi: 6 Ocak 2026, Saat 09.00 - 23.00 arası.

Kesinti Nedeni: Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarındaki yükün artması sonucu oluşan basınç düşüklüğü ve su yetersizliği.

Etkilenen Mahalleler: Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Battalgazi, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Güneşevler, Aydınlıkevler, Solfasol, Örnek, Gültepe, Kale, Hacettepe, Baraj, Atıfbey, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Kavaklı, Tatlar, Aydıncık ve Karacaören mahalleleri.

Kazan (Kahramankazan) Planlı Kesinti Bilgileri

Arıza ve Tamir Tarihi: 6 Ocak 2026, Saat 08.15 - 19.00 arası.

Kesinti Nedeni: Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında kapasite artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve depo seviyelerindeki düşüş.

Etkilenen Yerler: İmrendi mahallesi alt kotlar, Selpa sanayi, Dağyaka 614. cadde bağlı sokaklar, Saray küme evleri, Tusaş, Çan içi, Atom caddesi, Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve Saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.

Akyurt Plansız Kesinti Bilgileri

Arıza Tarihi: 6.01.2026 saat 09.15.

Tamir Tarihi: 6.01.2026 saat 23.55.

Kesinti Nedeni: Kuraklık ve nüfus artışı kaynaklı su temin sistemindeki aksaklıklar ve basınç düşüklüğü. Ayrıca Çamlıdere Barajı su alma yapısındaki kapasite artırıcı çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yıldırım, Yeşiltepe, Atatürk, Saracalar, Timurhan, Beyazıt, Çınar, Balıkhisar, Güzelhisar ve Şeyhler mahalleleri.

Mamak Planlı Kesinti Bilgileri

Arıza Tarihi: 6.01.2026 saat 09.25.

Tamir Tarihi: 6.01.2026 saat 23.00.

Kesinti Nedeni: Süregelen kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yükün artması. Özellikle yüksek kotlara su ulaşımının zaman alabileceği belirtilmiştir. Çamlıdere Barajı'ndaki kapasite artırım çalışmalarının tamamlanmasıyla bu tür aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Etkilenen Yerler: Çiğiltepe, Bostancık, Ekin, Başak, Kızılcaköy, Gökçeyurt, Dostlar, Araplar, Tepecik, Köstence, Kayaş, Küçük Kayaş, Üreğil, Kıbrısköyü, Yeni Bayındır, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Kusunlar, Bayındır, Kutludüğün, Ortaköy, Lalahan İstasyon, Lalahan Karşıyaka, Boğaziçi, Hüseyingazi, Altıağaç, Karaağaç, Bahçeleriçi, Bahçelerüstü, Harman, Hürel, Çağlayan, Misket, Dutluk, Fahri Korutürk ve Derbent mahalleleri.

