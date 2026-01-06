Ankara su kesintisi sorgulama | 13 ilçede kesinti: Ankara’da sular ne zaman gelecek?

Mamak Planlı Kesinti Bilgileri
Arıza Tarihi: 6.01.2026 saat 09.25.
Tamir Tarihi: 6.01.2026 saat 23.00.
Kesinti Nedeni: Süregelen kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yükün artması. Özellikle yüksek kotlara su ulaşımının zaman alabileceği belirtilmiştir. Çamlıdere Barajı'ndaki kapasite artırım çalışmalarının tamamlanmasıyla bu tür aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Etkilenen Yerler: Çiğiltepe, Bostancık, Ekin, Başak, Kızılcaköy, Gökçeyurt, Dostlar, Araplar, Tepecik, Köstence, Kayaş, Küçük Kayaş, Üreğil, Kıbrısköyü, Yeni Bayındır, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Kusunlar, Bayındır, Kutludüğün, Ortaköy, Lalahan İstasyon, Lalahan Karşıyaka, Boğaziçi, Hüseyingazi, Altıağaç, Karaağaç, Bahçeleriçi, Bahçelerüstü, Harman, Hürel, Çağlayan, Misket, Dutluk, Fahri Korutürk ve Derbent mahalleleri.