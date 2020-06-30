İslam bilim tarihinin icat ve eserleriyle ilgili önemli çalışmalar yürüten, Türkiye'nin dünya çapındaki ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin, 2 yıl önce aramızdan ayrıldı. Kendisi hakkında söylenen imrendirici sözlerden çok daha fazlasını hak eden Sezgin'i rahmetle anıyoruz. İşte merhum Sezgin'in hayat hikayesinin anlatan özel portre haberimiz...