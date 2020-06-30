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Portre - İslam bilimine adanmış bir ömrün adı: Fuat Sezgin... |Video - 30.06.2020

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Giriş: 30.06.2020 18:21
Güncelleme:30.06.2020 18:22
İslam bilim tarihinin icat ve eserleriyle ilgili önemli çalışmalar yürüten, Türkiye'nin dünya çapındaki ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin, 2 yıl önce aramızdan ayrıldı. Kendisi hakkında söylenen imrendirici sözlerden çok daha fazlasını hak eden Sezgin'i rahmetle anıyoruz. İşte merhum Sezgin'in hayat hikayesinin anlatan özel portre haberimiz...
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