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Dünya Down Sendromlular Günü: Başkan Recep Tayyip Erdoğan onları hiç bırakmadı

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Giriş: 21.03.2023 18:37
Bugün 'Dünya Down Sendromlular Günü' ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son 20 yılda ihmal edilen ve görmezden gelinen down sendromluların sorunları ile yakından ilgilenildi, onları sahiplenildi. Başkan Erdoğan her defasında onlara elini uzatarak kendi evladından ayrı görmedi, dertleriyle dertlendi, sevinçlerini paylaştı. İşte Başkan Erdoğan’ın bugünün anlamına özel down sendromlular ile olan görüntülerini içeren diyalogları…

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