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Memleket Meselesi | 15 Temmuz 2016'da neler yaşandı? Şehit aileleri ve gaziler o hain geceyi A Haber'de anlattı

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Giriş: 15.07.2021 01:29
Güncelleme:15.07.2021 01:30
A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi’nin 14 Temmuz 2021 tarihli yayınında 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen ve Türk milletinin vakarlı duruşuyla püskürtülen hain darbe girişimi masaya yatırıldı. Bu önemli programa; 15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın, 15 Temmuz şehidi Muhammet Aksu'nun ağabeyi Ahmet Aksu, 15 Temmuz gazisi İlker Hergin ve Yahya Tezgelen konuk oldular. Ayrıca Memleket Meselesi'nde Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler de kritik yorumlarda bulundu. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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