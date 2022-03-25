25 Mart 2022, Cuma
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Rusya – Ukrayna savaşı Ortodoks kilisesini ikiye böldü! Moskova’yı takip eden kilise saf değiştirdi
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Ortodoks kilisesindeki uyuşmazlığı da tetikledi. Ortodoks kiliseleri birbirinden ayrı açıklamalarda bulunmaya başladı. Bazı kiliseler Moskova'daki Ortodoksları takip etmek üzere bağlı oldukları bölgelerden ayrıldı. Bazıları ise tam tersini yaptı. Sahadaki çatışmalar Ortodoks dünyasının ruhani liderlerini de derinden sarstı. Detaylar Perde Arkası haberimizde...