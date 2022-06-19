PERDE ARKASI - Ukrayna'da İngiliz - Rus savaşı mı?

İngiltere, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, Rusya'ya en ağır yaptırım uygulayan ülkelerden biri oldu. Öyle ki, onlarca Rus oligarka ve kuruma yaptırım uygulayan İngiltere, bir yandan da Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolar destek verdi. Peki İngiliz hükümetinin Rusya'ya karşı bu sert tutumu sadece savaşla mı ilgili, yoksa madalyonun diğer yüzünde farklı nedenler mi var? Soruların yanıtı perde arkasında...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN