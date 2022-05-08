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Ümit Özdağ’ın yalana inandırma stratejisi

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Giriş: 08.05.2022 08:54
Sığınmacılar üzerinden yürütülen provokasyonu körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, yıllar önce yaptığı bir konuşma nasıl profesyonel etki ajanı ve algı operasyonu uzmanı olduğunu gözler önüne serdi. Özdağ o konuşmasında, "Ay'da petrol var" tezi üzerinden insanların bir yalana nasıl ikna edileceğini anlatıyor. Ümit Özdağ, şimdi o taktiği sığınmacılar üzerinden yürütülen provokasyonda uyguluyor.
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Özdağ’ın yalana inandırma stratejisi
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