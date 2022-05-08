Ümit Özdağ’ın yalana inandırma stratejisi

Sığınmacılar üzerinden yürütülen provokasyonu körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, yıllar önce yaptığı bir konuşma nasıl profesyonel etki ajanı ve algı operasyonu uzmanı olduğunu gözler önüne serdi. Özdağ o konuşmasında, "Ay'da petrol var" tezi üzerinden insanların bir yalana nasıl ikna edileceğini anlatıyor. Ümit Özdağ, şimdi o taktiği sığınmacılar üzerinden yürütülen provokasyonda uyguluyor.

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