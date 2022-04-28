Macron’u ikinci döneminde neler bekliyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikinci dönemine başlıyor. Siyasi uzmanlara göre, beş yıllık yeni dönemine giren Macron'u beş önemli madde bekliyor. Peki Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yeni döneminden beklentiler neler? Detayları Perde Arkası haberimizde...

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