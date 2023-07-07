Fransa’da gençler neden ayaklandı? Nahel isyanın perde arakası

Fransa'da Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunu ile öldürülmesinin ardından sokaklar savaş alanına döndü. Olaylar bir 1 Euro’dan fazla hasara yol açtı. Paris yangın yerine döndü. Fransa'daki Afrika kökenli gençlerin öfkesinin gerçek sebebine ne? İşte tüm detaylar…

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