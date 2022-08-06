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Kosova-Sırbistan sınırında neler oluyor? 2008 yılından beri neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 06.08.2022 15:15
2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova ile Sırp yönetimi arasındaki gerilim son günlerde arttı. Kosova'nın Sırp plakalı araçlara geçici Kosova plakası kuralı getirmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Peki Kosova ve Sırbistan gerilimi nasıl başladı, aslında nereye dayanıyor? İşte A Haber ‘in son gelişmelerin ışığında hazırladığı Perde Arkası…

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