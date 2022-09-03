03 Eylül 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sovyetlerin son lideri Mihail Gorbaçov aslında kimdi? Glasnost ve Perestroyka nedir?
Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, 91 yaşında hayatını kaybetti. 20 yüzyılın en tanınan siyasetçilerinden bir tanesi olan Gorbaçov, bazıları tarafından övgüyle anılırken, bazılarına göre ise büyük hatalar yaptı. Peki Mihail Gorbaçov aslında kimdi? Politikaları nasıl karşılık buldu? Detaylar Perde Arkası haberimizde...