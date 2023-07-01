Rusya’da Wagner krizi nasıl patlak verdi?

Ukrayna'daki savaş tüm şiddeti ile devam ederken gözler Rus ordusu ile Wagner arasında yaşanan gerilime çevrildi. Ukrayna'da savaşan paralı savaşçı grubu Wagner Rus ordusuna başkaldırdı. Wagner savaşçıları Moskova'ya ilerlerken taraflar Belarus arabuluculuğunda anlaşmaya vardı. Peki Wagner'i isyan ettiren süreç nasıl gelişti?