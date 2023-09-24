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Derne'de selin aldığı 11 bin 300 hayat

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Giriş: 24.09.2023 16:41
Daniel fırtınası ile libya'ya 2023'ün eylül ayında mevsim normallerinin çok üzerinde bir yağış düştü. Sağanak sele neden olurken, beklenmedik bir felaket de yaşandı. Derne kenti üzerindeki 2 baraj biriken suya dayanamayarak patladı ve en az 11 bin 300 kişinin ölümüne neden oldu. Peki felaket nasıl meydana geldi? neler yaşandı?
Derne’de selin aldığı 11 bin 300 hayat
Derne'de selin aldığı 11 bin 300 hayat
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