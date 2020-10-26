Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Plevne Marşı'nın üzerine seslendirdiği sözlerle ilgili A Haber özel bir klip hazırladı. Klipte Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kuruluşu, İstanbul'un fethi, Kurtuluş mücadelesine ait görsellere yer verildi.

Başkan Erdoğan, reklamda Plevne Marşı'nın üzerine şu sözleri seslendirdi:

"Ey Türkiye, sonsuzlukta yankılanan yolun şimdi başındasın. Sen ki Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan, ecdadını yücelten Melikşah'sın. Gördüğün rüyadır hayra alamet, Gazi Osman'ın göğsünü delen o dev çınarsın.

Ey Türkiye, geçmişini bil ki geleceğe ışık olasın. Fatih'in dediği gibi 'Senin kudretinin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamasın.'

Kılıcın yurt tutmak için kavis çizerken havada, İstanbul izler ordunu aşkla bezenmiş hitabında.

Toprakları değil, gönülleri fethedensin. Çölü dahi geçerken Hakk'a saygından atından inesin. Süleyman gibi her koşulda zaferi kendine vaat edesin.

Ey Türkiye, karşına ordu da çıkar zorba da, hatırla ki sen çürük ipliğe elma dizenlerin üstesinden gelen Abdülhamit'in neferisin.

Sen ki Zümrüdü Anka, Bandırma'dan havalanan bir umut, Kurtuluş mücadelesinin siperisin. Naçiz bedenin toprak da olsa Cumhuriyet'inin ilelebet yaşayacağının resmisin.

Ey Türkiye, bak ufuktaki yola, tarihini, atalarını, kardeşini kolla. Şimdi elini uzat, başlasın en güçlü devir. Yenilenmek, şahlanmak, dört nala koşmak için. İstikrar ve istikbal için. Kavgayı, kederi, 'kaderimiz bu' söylemini geride bırakarak, birlik, bereket, bolluk için. Türkiye'nin dönemi, Türkiye Vakti."