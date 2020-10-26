Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek, sözlerine Hazreti Nebi'nin Aleyhissalatu Vesselamın bir yolculuk esnasında arkasında oturan genç yeğeni Abdullah Bin Abbas'a yaptığı tavsiyeleri aktardı. A Haber, Başkan Erdoğan'ın sesinden Hazreti Nebi'nin Aleyhissalatu Vesselamın tavsiyesine özel video hazırladı.