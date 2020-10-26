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Başkan Erdoğan: Delikanlı Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin - 26.10.2020

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Giriş: 26.10.2020 14:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek, sözlerine Hazreti Nebi'nin Aleyhissalatu Vesselamın bir yolculuk esnasında arkasında oturan genç yeğeni Abdullah Bin Abbas'a yaptığı tavsiyeleri aktardı. A Haber, Başkan Erdoğan'ın sesinden Hazreti Nebi'nin Aleyhissalatu Vesselamın tavsiyesine özel video hazırladı.
Delikanlı Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin
Delikanlı Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin
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