08 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
15 Temmuz özel klibi! Bu vatan bölünmez
Bu ülkede Prof. Dr. İlhan Varank gibi aydınlar, astsubay Ömer Halisdemir gibi askerler, Erol Olçok gibi değerler, Mustafa Cambaz gibi gazeteciler, Hakan Yorulmaz gibi polisler ile Ahmet Kara ve Yalçın Arın gibi emekçiler varolduğu sürece bu vatan bölünmez.