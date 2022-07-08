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15 Temmuz özel klibi! Bu vatan bölünmez

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Giriş: 08.07.2022 13:09
Bu ülkede Prof. Dr. İlhan Varank gibi aydınlar, astsubay Ömer Halisdemir gibi askerler, Erol Olçok gibi değerler, Mustafa Cambaz gibi gazeteciler, Hakan Yorulmaz gibi polisler ile Ahmet Kara ve Yalçın Arın gibi emekçiler varolduğu sürece bu vatan bölünmez.
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15 Temmuz özel klibi! Bu vatan bölünmez
15 Temmuz özel klibi! Bu vatan bölünmez
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