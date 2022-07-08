15 Temmuz özel klibi! Bu vatan bölünmez

Bu ülkede Prof. Dr. İlhan Varank gibi aydınlar, astsubay Ömer Halisdemir gibi askerler, Erol Olçok gibi değerler, Mustafa Cambaz gibi gazeteciler, Hakan Yorulmaz gibi polisler ile Ahmet Kara ve Yalçın Arın gibi emekçiler varolduğu sürece bu vatan bölünmez.

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