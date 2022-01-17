Doları değil vatanı savunun!

İnsan neyi, nasıl, ne şekilde görmek isterse gözler onu öyle o şekilde görür. İnsanları amaçları doğrultusunda yönlendirmek isteyenlerin en büyük amacı gerçeği perdelemektir. Attıkları her adımda söyledikleri her sözde bu kişilerin kendi çıkarları söz konusudur. İnsanların zihinlerine korku ve kaos iklimini yavaş yavaş ilmik ilmik işlemeye çalışırlar. Döviz yükseldiği zaman amaçları doğrultusunda bir korku iklimi oluşturmaya çalıştılar. Durmayacağını yükseldikçe yükseleceğini söylediler. “Geliyor gelmekte olan” dediler. Peki neydi bu gelmekte olan? Batı emperyalizmi mi? Manda ve himaye mi? Yoksa IMF’nin Türkiye’yi esir aldığı yıllar mı? Şehitlerin kanıyla alınan bu topraklar parayla satılamaz. Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Milli sınırlar içerisinde vatan bütündür bölünemez.

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