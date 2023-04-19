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Bir zamanlar Türkiye! SSK’lının hastane çilesi

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Giriş: 19.04.2023 10:07
Güncelleme:19.04.2023 10:08
AK Parti’nin 2002 yılında iktidara gelmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Türkiye yürüyüşünün başlatmasından önce eski Türkiye’nin insanları birçok acıyı yaşadı ve zorluklara karşı mücadele etti. Bu alanlardan biri ise şimdinin modern hastanelerinden çok uzakta bir yerde olan insanların rehin alındığı yatacak yatağın olmadığı koridorlarında serum takılı hastaların beklediği hastanelerdi. İşte eski Türkiye’de SSK’lının hastane çilesi….
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