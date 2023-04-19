19 Nisan 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bir zamanlar Türkiye! SSK’lının hastane çilesi
AK Parti’nin 2002 yılında iktidara gelmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Türkiye yürüyüşünün başlatmasından önce eski Türkiye’nin insanları birçok acıyı yaşadı ve zorluklara karşı mücadele etti. Bu alanlardan biri ise şimdinin modern hastanelerinden çok uzakta bir yerde olan insanların rehin alındığı yatacak yatağın olmadığı koridorlarında serum takılı hastaların beklediği hastanelerdi. İşte eski Türkiye’de SSK’lının hastane çilesi….