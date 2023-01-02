02 Ocak 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan özel klibi! Çalışmakla geçen bir ömür
“Neredeyse doğduk doğalı çalışıyoruz eve bir dilim ekmek getirmek için” der Başkan Erdoğan geçmişini anlatırken ve kumbarada nasıl para biriktirdiğini ifade etmişti. Ve bayramlarda annesinin o paraya eklemek yaparak kendisine hediye aldığını duygulanarak paylaşmıştı. İşte Başkan Erdoğan özel klibi…