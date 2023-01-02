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Başkan Erdoğan özel klibi! Çalışmakla geçen bir ömür

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Giriş: 02.01.2023 11:32
Güncelleme:02.01.2023 11:49
“Neredeyse doğduk doğalı çalışıyoruz eve bir dilim ekmek getirmek için” der Başkan Erdoğan geçmişini anlatırken ve kumbarada nasıl para biriktirdiğini ifade etmişti. Ve bayramlarda annesinin o paraya eklemek yaparak kendisine hediye aldığını duygulanarak paylaşmıştı. İşte Başkan Erdoğan özel klibi…
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