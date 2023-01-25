Türkiye Yüzyılı klibi! Başkan Erdoğan'dan tarihi sözler: CESARETİYLE ŞAHLANAN BİR GELECEK | A HABER ÖZEL VİDEO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Türkiye Yüzyılı vizyonunu tarihi ifadelerle açıkladı. Başkan Erdoğan, “Bu vatan hepimizin vatanı, bu ülke hepimizin ülkesi, bu bayrak hepimizin bayrağı, bu devlet hepimizin devleti, bu gelecek hepimizin ortak geleceği. Gelin Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi küresel çarkın bir dişlisi olmak yerine lokomotifi haline dönüştürelim. Gelin Türkiye Yüzyılı’nı milli ve yerli değerlerle evrenseli kuşattığımız, sözümüzü çağa söylediğimiz bir dönem haline getirelim. Gelin Türkiye Yüzyılı’nı korkularıyla yaşayan bir geçmişten, umutları hayalleri özgüveni ve cesareti ile şahlanan bir geleceğe geçişin kapısı yapalım." ifadelerini kullandı. İşte Türkiye Yüzyılı özel klibi...

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