25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye Yüzyılı klibi! Başkan Erdoğan'dan tarihi sözler: CESARETİYLE ŞAHLANAN BİR GELECEK | A HABER ÖZEL VİDEO

Türkiye Yüzyılı klibi! Başkan Erdoğan'dan tarihi sözler: CESARETİYLE ŞAHLANAN BİR GELECEK | A HABER ÖZEL VİDEO

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2023 14:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Türkiye Yüzyılı vizyonunu tarihi ifadelerle açıkladı. Başkan Erdoğan, “Bu vatan hepimizin vatanı, bu ülke hepimizin ülkesi, bu bayrak hepimizin bayrağı, bu devlet hepimizin devleti, bu gelecek hepimizin ortak geleceği. Gelin Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi küresel çarkın bir dişlisi olmak yerine lokomotifi haline dönüştürelim. Gelin Türkiye Yüzyılı’nı milli ve yerli değerlerle evrenseli kuşattığımız, sözümüzü çağa söylediğimiz bir dönem haline getirelim. Gelin Türkiye Yüzyılı’nı korkularıyla yaşayan bir geçmişten, umutları hayalleri özgüveni ve cesareti ile şahlanan bir geleceğe geçişin kapısı yapalım." ifadelerini kullandı. İşte Türkiye Yüzyılı özel klibi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saldırı girişimindeki teröristlere darbe!
Saldırı girişimindeki teröristlere darbe!
CHP yönetiminin HDP sempatisi!
CHP yönetiminin HDP sempatisi!
Cesaretiyle şahlanan bir gelecek
Cesaretiyle şahlanan bir gelecek
Bodrum Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
Bodrum Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması
6’lı masa öncesi CHP’de kritik toplantı
6'lı masa öncesi CHP'de kritik toplantı
HDP’nin ’dava ertelensin’ talebi! Flaş gelişme
HDP'nin 'dava ertelensin' talebi! Flaş gelişme
Ucuz tiyatro! Hedef Türkiye’ye kaybettirmek
Ucuz tiyatro! Hedef Türkiye'ye kaybettirmek
A Haber’den özür diledi
A Haber'den özür diledi
Batı’nın gerçek yüzü
Batı’nın gerçek yüzü
Almanya’da tüm uçuşlar durdu!
Almanya’da tüm uçuşlar durdu!
Bayraktar TB3 ilk uçuşunu Malazgirt’te yaptı
Bayraktar TB3 ilk uçuşunu Malazgirt’te yaptı
Çocuk üzerinden milletin zihnine operayon!
Çocuk üzerinden milletin zihnine operayon!
Daha Fazla Video Göster