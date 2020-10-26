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Herkes için özgürlük, herkes için barış... - 26.10.2020

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Giriş: 26.10.2020 15:05
Güncelleme:26.10.2020 15:16
Dünyamız, küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı pek çok sorunla ve sancıyla yüz yüzedir. Medeniyetimizin büyük âlimi Hazreti Mevlana, adaleti, “hakları ve ödevleri gerektiği gibi paylaştırarak herkese hakkını vermek” olarak ifade ediyor. Bugün dünyamızda, ne hakların, ne de sorumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadığı ortadadır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında BM kürsüsünden dünyaya verdiği 3 mesaj için A Haber özel bir klip hazırladı.
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