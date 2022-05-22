Hegemonya 1. bölümü ile A Haber'de ekranlara geldi! Dünyayı kimler yönetiyor? Tüm sırlar ifşa oldu

Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya belgeseli 1. bölümü ile A Haber ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dört bölümden oluşan belgesel, birbirinden farklı konu başlıklarıyla bilinmeyenlere yanıt arıyor. İşte A Haber'de yayınlanan Hegemonya belgeselinin 1. bölümünde ortaya çıkan sırlar...

Dünyanın bilinmeyenleri insanoğlu tarafından araştırılmaya devam ederken, A Haber Belgesel Kuşağı ile bir kez daha izleyicisini aydınlatıyor.

Para, güç, kontrol…

Daha çok para, daha çok kontrol ve hakimiyet…

Hayatınızı kontrol edenin siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

HEGEMONYA 1. BÖLÜM İZLE

DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR?

Orta çağdan

Yeni çağa…

Güç el değiştiriyor.

Nasıl oluyor da bir medeniyet, seçeneksiz hale geliyor?

Kehanetlere adanmış zihinler tek bir amaç için çalışıyor...

Dünyayı kim yönetiyor?

BELGESELDE İZLEYİCİLERİ NE BEKLİYOR?

A Haber'in merakla beklenen belgesel serisi Hegemonya için geri sayım başladı. Peki belgeselde izleyicileri neler bekliyor?

Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya'nın konusunu anlattı. Döger, "Özellikle şu soruyu sorarak başladık işe biz neden bugün dünyayı Londra'dan bakarak okuyoruz. Yani bugün Irak'taki bir Arap'ı neden Orta Doğulu olarak tanımlıyoruz ya da bir Japonu neden uzakta olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamayı yapanlar kimler bu soruyu sorarak başladık işe" dedi.

HEGEMONYA 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Drama yönetmeni Mustafa Yılmaz, belgeselin hiç kimsenin cesaret edemeyeceği konulara değindiğine dikkat çekti. Yılmaz, "Projeyi ilk okuduğumda 2 nokta beni oldukça etkiledi 1. projenin konusu yani konusu itibarıyla birçok kişinin dokunmaya bile cesaret edemeyeceği bir konuyu ele almıştı. 2. de projenin içeriğinin hazırlanma biçimiydi yani projeyi hazırlayan arkadaşlar gerçekten çok derinlemesine bir araştırma yapmışlardı. Hem yerel kaynakları hem de uluslararası kaynakları ciddi taradıkları belliydi." dedi.

Dört bölümden oluşan belgesel, birbirinden farklı konu başlıklarıyla bilinmeyenlere yanıt arıyor. Yönetmen Gülçin Kazan Döger "Daha çok dünyanın geçirdiği düşünsel değişimi ele aldık. Skolastik düşüncenin yıkılması ve ardından insanları daha özgür düşünmeye başlaması özgür düşüncenin hakim olduğu bir dünyanın kapılarını açıldığını gördük ve bu dünyayı anlatmaya çalıştık. İşte bu dünyanın temel taşları neler bu soruları sorduk." şeklinde konuştu.

Belgeselde oyuncular, dönemin ruhunu birbirinden farklı dekor ve kostümlerle yansıttı. Drama yönetmeni Mustafa Yılmaz, "Bizim bu projedeki en büyük şansımız hem uluslararası alanda hem de ülkemizde oldukça ses getiren Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi projeye imza atan Bozdağ filmin platolarını kullanmaktı bu bizim işimizi çok kolaylaştırdı." dedi.

Belgeselin görüntü yönetmeni Kadir Mercan ise heyecanını dile getirdi. Mercan, "Çekerken bu kadar iyi bu kadar güzel bir ekiple çalışacağımı açıkça tahmin etmiyordum. Sonuçta zor bir işin altından kalktığımızı düşünüyorum, heyecanlıydık hala da heyecanlıyız merakla son halini bekliyoruz." dedi.

PEKİ İZLEYENLER HEGEMONYA'DAN NE ÇIKARACAK?

Gülçin Kazan Döger: İzleyicilerimiz bu belgeselin sonunda Aslında sorgulamayı öğrenecek ve sorgulamanın aslında birçok gerçeğe ulaşmada ne kadar önemli bir yapı taşı olduğunu öğrenecek.

Mustafa Yılmaz: Eğer bugün yaşadığınız sıkıntılar ile ilgili olarak "neden" sorusunu kendinize soruyorsanız. Bu belgesel bu nedenlere birçok cevap veriyor. Hem de daha hikayenin ilk başladığı dönemden itibaren.

Kadir Mercan: İzleyicilerimiz o tarihte kendilerini istedi bilecekler diyelim.