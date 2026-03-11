Trump "İran'dan çıkış yolu mu arıyor?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 10 Mart 2026 tarihli yayınında, "Tel Aviv'de şiddetli patlamalar, İran'dan İsrail'e yeni füze dalgası, Witkoff: İsrail tek bombalık ülke, Trump "İran'dan çıkış yolu mu arıyor?, Beyaz Saray'da "çıkış planı" tartışması, Trump'ın İran'ı çökertme planı: Harg Adası, Mücteba Hamaney intikamını alacak mı?, Netanyahu "Daha fazla katliam" bütçesini açıkladı, Trump: 10 mayın döşeme gemisini vurduk" başlıkları ele alındı.