08 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi - "İBB'de 732 milyonlu yolsuzluk" iddiası

Memleket Meselesi - "İBB'de 732 milyonlu yolsuzluk" iddiası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2021 01:15
Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları uzman konuklarla ele alındı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) "732 milyonluk yolsuzluk" iddiasıyla ilgili Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran çarpıcı açıklamalarda bulundu. 7 Aralık 2021 - Salı akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları uzman konuklarla ele alındı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) "732 milyonluk yolsuzluk" iddiasıyla ilgili Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran çarpıcı açıklamalarda bulundu.

7 Aralık 2021 - Salı akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’de 732 milyonlu yolsuzluk iddiası
"İBB'de 732 milyonlu yolsuzluk" iddiası
DEVA Partili isim gizli servislere hangi bilgileri verdi?
DEVA Partili isim gizli servislere hangi bilgileri verdi?
Ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi
Ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi
NATO ve AB’ye ’müdahale’ çağrısı
"NATO ve AB'ye 'müdahale' çağrısı"
Lütfü Türkkan’ın vekilliği düşürülür mü?
Lütfü Türkkan'ın vekilliği düşürülür mü?
Memleket Meselesi - Pes dedirten 15 Temmuz açıklaması
Memleket Meselesi - Pes dedirten 15 Temmuz açıklaması
Memleket Meselesi - Partilerin tezkereye tavrı neye işaret?
Memleket Meselesi - Partilerin tezkereye tavrı neye işaret?
Memleket Meselesi | 10 ülke neden ’’Kavala serbest bırakılsın’’ çağrısı yaptı?
Memleket Meselesi | 10 ülke neden ''Kavala serbest bırakılsın'' çağrısı yaptı?
Memleket Meselesi | Türkiye’nin olası Suriye harekatı nereye olacak?
Memleket Meselesi | Türkiye'nin olası Suriye harekatı nereye olacak?
Memleket Meselesi | TÜGVA’ya organize saldırıların sebebi ne?
Memleket Meselesi | TÜGVA’ya organize saldırıların sebebi ne?
Memleket Meselesi - CHP ’ilk 4 madde’yi değiştirmek istiyor mu?
Memleket Meselesi - CHP 'ilk 4 madde'yi değiştirmek istiyor mu?
Memleket Meseles
Memleket Meseles
Daha Fazla Video Göster