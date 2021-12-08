Memleket Meselesi - "İBB'de 732 milyonlu yolsuzluk" iddiası

Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları uzman konuklarla ele alındı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) "732 milyonluk yolsuzluk" iddiasıyla ilgili Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran çarpıcı açıklamalarda bulundu. 7 Aralık 2021 - Salı akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları uzman konuklarla ele alındı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) "732 milyonluk yolsuzluk" iddiasıyla ilgili Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran çarpıcı açıklamalarda bulundu.

7 Aralık 2021 - Salı akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.