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Memleket Meselesi I Rasim Öztekin'in vefatı I İmamoğlu'ndan tepki çeken paylaşım - 08.03.2021
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 08 Mart 2021 tarihli yayınında önemli konular ele alındı. Haktan Uysal’ın sunumuyla ekranlara gelen programda Rasim Öztekin'in vefatı, İmamoğlu'nun tepki çeken paylaşım, Millet İttifakı'nda HDP krizi, "HDP kapatılsın" tartışmaları, HDP İl Binasında PKK sığınağı, gibi başlıklar masaya yatırıldı. Programda Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Gazeteci-Yazar Hikmet Genç yorumlarda bulundu. İşte özel dosyalar ve uzmanların yorumlarıyla Memleket Meselesi….