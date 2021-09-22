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Memleket Meselesi | Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşması

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Giriş: 22.09.2021 00:42
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 21 Eylül 2021 tarihli yayınında; Başkan Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştirdiği kritik ziyaret, Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşması, Erdoğan'ın BM'deki sözleri ne anlam taşıyor? başlıkları ele alındı. Programın tekrarını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
Memleket Meselesi | Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulundaki konuşması
Memleket Meselesi | Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşması
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