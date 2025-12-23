Yaşam

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama

Gaziantep'te serebral palsi hastası Muhammet Furkan Kaya'nın (28) kaldığı özel bakım merkezinde darbedildiği iddia edildi. Oğlunun kulağında şişlik, başında yara ve vücudunda morluklar fark eden anne Süreyya Kaya, darp raporu alarak kurumdan şikayetçi oldu. Anne isyan ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama geldi

İslahiye ilçesinde yaşayan Süreyya Kaya, 5 ay önce geçirdiği ameliyat nedeniyle serebral palsi hastası oğlu Muhammet Furkan'ı Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki özel bir bakım merkezine yatırdı.

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama

Her hafta ziyarette bulunan Kaya, 19 Aralık'ta oğlunun kulağında şişlik başında yara, yüzünde ve sırtında morluklar gördü.

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama

Süreyya Kaya, oğlunu Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Burada alınan darp raporunun ardından Kaya, kurumdan şikayetçi oldu.

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama

'OĞLUMU GÖRÜNCE İÇİM PARÇALANDI'

Süreyya Kaya, oğlunu bakımevine verme sürecini anlattı. Beş ay önce boyun fıtığı ameliyatı geçirdiğini belirten Kaya, bu nedenle serebral palsi hastası oğlunu özel bakımevine yatırmak zorunda kaldığını söyledi. Ameliyat sonrası her cuma görüş günlerinde oğlunu ziyaret ettiğini ifade eden Kaya, çaresizlik içinde olduğunu ve eve getirse bakacak gücünün olmadığını dile getirdi.

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama

Bakımevi yetkililerinin kendisine oğlunun tekerlekli sandalyeden düştüğünü söylediğini aktaran Kaya, 19 Aralık Cuma günü ziyaretinde Furkan'ın durumunun içler acısı olduğunu belirtti. Oğlunun kulaklarında şişlik, başında ezik ve sırtında morluklar bulunduğunu, bu izlerin aynı gün değil, yaklaşık bir haftalık olduğunu düşündüğünü söyledi.

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama

Kaya, yetkililerin yaşananları "kendisi yaptı" şeklinde açıklamasına tepki gösterdi. Oğlunun hastaneye götürülmediğini, başındaki yaraya dikiş bile atılmadığını belirten anne, kamera görüntülerini görmek istediğini ancak kayıtların kendisine gösterilmediğini ifade etti. Oğlu gerçekten kendine zarar verdiyse özür dileyip ayrılacağını söylediğini de ekledi.

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama

'BAKIMEVİNE İŞKENCE ETSİNLER DİYE VERMEDİM'

Hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade eden Kaya, bakımevi yetkililerinin kendilerine hiçbir kamera kaydı göstermediğini belirterek, "Olayın kameranın görmediği bir alanda gerçekleştiğini söylediler. Şikâyetçi olmamamız için de ricada bulundular" dedi.

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama

Kaya, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikâyetçi olduğunu ve ifadesini verdiğini aktararak, ambulansla birlikte ekiplerin geldiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı görevlilerin de inceleme yaptığını söyledi. Hastanede oğluna darp raporu verildiğini belirtti.

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama

Oğlunun sağ elini kullanamaz hale geldiğini ve parmaklarını açamadığını söyleyen Kaya, "Ben oğlumu bakımevine işkence etsinler diye vermedim. Bu davadan asla vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar gideceğim" ifadelerini kullandı.

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama

KURUM AÇIKLAMA YAPMADI

Bakımevi yetkilileri ise hukuki sürecin devam ettiğini, açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Özel bakım merkezinde darp skandalı! Acılı anne isyan etti: Bakanlıktan açıklama

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp iddialarını araştırmak amacıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Gaziantep'te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp skandalı' başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Gaziantep'te özel bir engelli bakım merkezine yönelik iddianın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ivedilikle merkeze gidilerek inceleme başlatılmıştır. Konuya ilişkin Bakanlığımız tarafından gerekli idari işlemler başlatılmış ve muhakkik görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için davaya müdahil olup yargı sürecini yakından takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.