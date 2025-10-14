A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 13 Ekim 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Trump: Erdoğan güçlü bir lider, Netanyahu gelecek haberi sonrası ne oldu?, Trump: Erdoğan asla yarı yolda bırakmaz, 733 gün sonra ateşkes: Şimdi ne olacak? Mısır'daki zirve ABD'de nasıl yankılandı?, Mısır'daki Niyet Belgesi: Kalıcı barışa adandık, İsrail meclisinde Filistin'i tanıyın protestosu, Gazze yeniden nasıl inşa edilecek? " başlıkları ele alındı.