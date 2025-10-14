14 Ekim 2025, Salı

Melih Altınok ile Sebep Sonuç
Mısır’daki Niyet Belgesi: Kalıcı barışa adandık

Giriş: 14.10.2025 04:40
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 13 Ekim 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Trump: Erdoğan güçlü bir lider, Netanyahu gelecek haberi sonrası ne oldu?, Trump: Erdoğan asla yarı yolda bırakmaz, 733 gün sonra ateşkes: Şimdi ne olacak? Mısır'daki zirve ABD'de nasıl yankılandı?, Mısır'daki Niyet Belgesi: Kalıcı barışa adandık, İsrail meclisinde Filistin'i tanıyın protestosu, Gazze yeniden nasıl inşa edilecek? " başlıkları ele alındı.
Filistin’e hangi garantiler verilecek?
Gazze’de Trump Planı nasıl uygulanacak?
İsrail Sumud Filosu’na müdahale ediyor
Trump’ın Gazze planı: İsrail böyle çekilecek!
Küresel abluka katil İsrail’i durduracak mı?
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze’den çekilmeli
İslam dünyası işgali neden durduramıyor?
CHP’de 24 Ekim senaryoları neler?
ABD yapımı sistem katil İsrail’i mi korudu?
CHP il binası tartışması 15 Eylül’ün provası mı?
CHP Genel merkezinde kritik saatler: Ne oluyor?
