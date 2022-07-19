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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Operasyon öncesi son adım Tahran zirvesi mi?

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Giriş: 19.07.2022 00:27
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, “Akşener Kılıçdaroğlu’nun rakibi mi?, Kılıçdaroğlu ile Akşener’in 2023 planları farklı mı?, Anket firmaları parayla oy mu yükseltiyor?, Operasyon öncesi son adım Tahran zirvesi mi?, Darbecilerin yeni oyunu belgeseller mi?, 15 Temmuz’da aslında ne oldu ne olmadı?” sorularına yanıt arandı. 18 Temmuz 2022 tarihli programın tamamı...
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