A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 24 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Erdoğan-Trump yan yana.. Ne mesaj verildi? Gazze zirvesinde hangi ülke ne önerdi? Erdoğan'ın BM mesajları nerede nasıl yankılandı? Küresel abluka katil İsrail'i durduracak mı? İsrail'e karşı küresel ordu kurulabilir mi? Erdoğan'ın sözlerinden kimler rahatsız oldu? Trump neden Rusya'ya "Kağıttan kaplan" dedi? Erdoğan-Trump zirvesi: Oval ofiste neler olacak?" başlıkları ele alındı.

