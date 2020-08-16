Kriz tellallarının izlemek istemeyeceği video klip

2013'te Gezi olaylarında 'ekonomiyi durdurun' diyenler şimdi ise 'IMF'e teslim edin' diyerek algı çalışmaları yapıyorlar. Tarımda teknolojide terörle mücadelede ülkenin nereden nereye geldiği noktaya bakmayanlar, bir gecede yapılan ekonomik saldırılar ile algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yaptıkları algı operasyonlarıyla özveriyle çalışan bakanları ve Başkan Erdoğan'ı hedef alıyorlar. İşte ekonomi üzerinde yapılan algı operasyonları ve değişmeyen gerçeklerin anlatıldığı video klip sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.