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Başkan Erdoğan'ın sesinden Arif Nihat Asya'nın Naat Şiiri | "Yeryüzünde, riya, inkâr, hıyanet...." - 04.12.2020
Şair Arif Nihat Asya'nın Peygamber Efendimiz için yazdığı 'Naat' Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendirildi. A Haber'de yayınlanan video sosyal medyada büyük beğeni toplandı.
Şair Arif Nihat Asya'nın Peygamer Efedimiz (s.a.s) için yazdığı Naat şiirinin sözleri;
Biz bu dünyadan nereye Göçelim, ya Muhammed?
Yeryüzünde, riya, inkâr, hiyanet
Altın devrini yaşıyor.
Diller, sayfalar, satırlar (Ebu Leheb öldü) diyorlar:
Ebu Leheb ölmedi, yâ Muhammed;
Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!
Neler duydu şu dünyada Mevlid'ine hayran kulaklarımız;
Ne adlar ezberledi, ey Nebi, Adına alışkın dudaklarımız!
Artık, yolunu bilmiyor; Artık, yolunu unuttu Ayaklarımız!
Gel, Ey Muhammed, bahardır.
Dudaklar ardında saklı Âminlerimiz vardır!
Hacdan döner gibi gel;
Mi'rac'dan iner gibi gel; Bekliyoruz yıllardır!
Konsun yine pervazlara Güvercinler;
"Hû hû"lara karışsın Âminler.
Mübarek akşamdır; Gelin ey Fâtiha'lar, Yâsin'ler!