"Yeryüzünde, riya, inkâr, hıyanet...."

Şair Arif Nihat Asya'nın Peygamber Efendimiz için yazdığı 'Naat' Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendirildi. A Haber'de yayınlanan video sosyal medyada büyük beğeni toplandı.

Şair Arif Nihat Asya'nın Peygamer Efedimiz (s.a.s) için yazdığı Naat şiirinin sözleri;

Biz bu dünyadan nereye Göçelim, ya Muhammed?

Yeryüzünde, riya, inkâr, hiyanet

Altın devrini yaşıyor.

Diller, sayfalar, satırlar (Ebu Leheb öldü) diyorlar:

Ebu Leheb ölmedi, yâ Muhammed;

Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!

Neler duydu şu dünyada Mevlid'ine hayran kulaklarımız;

Ne adlar ezberledi, ey Nebi, Adına alışkın dudaklarımız!

Artık, yolunu bilmiyor; Artık, yolunu unuttu Ayaklarımız!

Gel, Ey Muhammed, bahardır.

Dudaklar ardında saklı Âminlerimiz vardır!

Hacdan döner gibi gel;

Mi'rac'dan iner gibi gel; Bekliyoruz yıllardır!

Konsun yine pervazlara Güvercinler;

"Hû hû"lara karışsın Âminler.

Mübarek akşamdır; Gelin ey Fâtiha'lar, Yâsin'ler!