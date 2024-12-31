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PANAROMA 2024 | Bu yılın iz bırakan anları: Türkiye ve dünyada neler oldu?

PANAROMA 2024 | Bu yılın iz bırakan anları: Türkiye ve dünyada neler oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.12.2024 15:58
2025’e saatler kala A Haber, Türkiye ve dünyanın 2024 yılında yaşadığı önemli olayları ve gelişmeleri derinlemesine analiz eden Panorama 2024 ile gündemi değerlendirdi. Programda, yıl boyunca siyasetten ekonomiye, doğal afetlerden uluslararası ilişkilere kadar yaşanan kritik süreçler ele alındı. Türkiye’nin öne çıkan başarıları, küresel sorunlara karşı aldığı tutum ve dünyada yaşanan çarpıcı olaylar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. A Haber ekibi, 2024’ün hafızalarda iz bırakan anlarına ve gelecek yılın olası gündem başlıklarına mercek tuttu.
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PANAROMA 2024 | Bu yılın iz bırakan anları: Türkiye ve dünyada neler oldu?
PANAROMA 2024 | Türkiye ve dünyada neler oldu?
PANAROMA 2024 | Türkiye ve dünyada neler oldu?
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