15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü öncesi Başkan Erdoğan'ın sözlerinden derlenen video klip sosyal medya üzerinden izlenme ve beğeni rekorları kırdı. Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' diyenlere sert tepki gösterdi. İşte kısa süre içerisinde sosyal medya milyonlarca kişi tarafından izlenen o video...