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A Haber'de tüyleri diken diken eden video klip: Yol ver Türk'ün bayrağına... - 30.09.2020

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Giriş: 30.09.2020 18:06
Güncelleme:30.09.2020 18:13
Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in sözlerinden derlenen video klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Çırpınırdı Karadeniz" adlı şarkının eşliğinde hazırlanan klip izleyenlerin tüylerini diken diken etti. İşte operasyon görüntülerinin de yer aldığı o klip...

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in sözlerinden derlenen video klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Çırpınırdı Karadeniz" adlı şarkının eşliğinde hazırlanan klip izleyenlerin tüylerini diken diken etti. İşte operasyon görüntülerinin de yer aldığı o klip...

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