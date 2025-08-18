18 Ağustos 2025, Pazartesi
Gizli kasadan Aktaş için suikast emri mi?
A Haber’de 17 Ağustos Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Gizli kasadan Aktaş için suikast emri mi?, İtirafçılar korkutulmaya mı çalışılıyor?, Beyoğlu Belediyesi'nde yolsuzluk nasıl yapıldı?, Özlem Çerçioğlu CHP'den neden istifa etti?, CHP'de kimler istifa edecek?, Zelenski ve AB liderleri şimdi ne yapacak?, Trump-Putin'in beden dili ne anlatıyor?, Trump'ın iş bitirici imajı zedelendi mi?" başlıkları ele alındı.