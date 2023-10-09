Canan Barlas ile Gündem - İsrail-Filistin savaşı bölgeye yayılır mı?

A Haber’de 08 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Demir Kubbe nasıl delindi Mossad’ın istihbarat zafiyeti mi? İsrail-Filistin savaşı bölgeye yayılır mı? İsrail kara harekatı başlatır mı? İsrail kıyamet savaşına mı hazırlanıyor? İsrail-Filistin savaşında büyük plan ne? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…